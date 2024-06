Merck Aktie News: Merck fällt am Freitagmittag

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 171,45 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 171,45 EUR abwärts. Bei 170,95 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 173,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.402 Merck-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 21,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

