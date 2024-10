Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 153,70 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 153,70 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,05 EUR nach. Bei 154,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10.221 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 189,14 EUR aus.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge