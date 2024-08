Merck Aktie News: Merck gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 166,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 166,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 165,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.660 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,67 EUR je Merck-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,82 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Buy von UBS AG für Merck-Aktie