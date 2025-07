Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 111,15 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 111,15 EUR. Bei 111,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,50 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 107.789 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,24 Prozent hinzugewinnen. Am 19.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 13.05.2025. Das EPS belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,69 EUR je Aktie.

