Merck Aktie News: Merck am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 109,85 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 109,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 109,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,50 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.460 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 61,13 Prozent wieder erreichen. Am 19.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 163,50 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

