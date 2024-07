Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 148,40 EUR ab.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 148,40 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 148,25 EUR. Bei 149,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.556 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 18,77 Prozent wieder erreichen. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 184,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

