Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 169,35 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 169,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 170,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.375 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Mit einem Zuwachs von 4,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je Merck-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

