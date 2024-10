Merck Aktie News: Merck reagiert am Montagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 158,05 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 158,05 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 158,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,15 EUR. Zuletzt wechselten 57.060 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Gewinne von 11,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 15,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 188,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

