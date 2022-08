Merck Aktie News: Merck am Mittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 12:22 Uhr 1,4 Prozent. Bei 186,55 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.918 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,57 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,62 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 215,83 EUR für die Merck-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.198,00 EUR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.870,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Merck am 10.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,19 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie kann Gewinnzone erobern: Umsatz und Ergebnis übertreffen Erwartungen

Ausblick: Merck stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA