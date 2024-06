Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Einbußen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 171,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 171,80 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.016 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,25 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 21,83 Prozent Luft nach unten.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,33 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,83 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie stabil: Merck plant Bau neuer Einrichtung für Qualitätskontrolle in Darmstadt

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merck-Aktie um Nulllinie: Healthcare-Chef von Merck plant keine Übernahme von KI-Firmen