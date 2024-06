Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 170,70 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 170,70 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 170,45 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 172,35 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 20.065 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 27,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,33 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

