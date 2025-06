Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 110,30 EUR nach.

Das Papier von Merck befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 110,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 110,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.705 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2025 (110,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 165,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 13.05.2025. Das EPS lag bei 1,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

