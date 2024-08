Merck Aktie News: Merck am Montagmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 167,50 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 167,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 167,90 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 167,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.649 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 176,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 5,22 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 24,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,67 EUR.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne