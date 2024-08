Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 167,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 167,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 167,85 EUR. Bei 167,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.105 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

