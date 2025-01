Merck Aktie News: Merck am Montagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 141,70 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.561 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 24,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 136,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 14.11.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,77 EUR je Aktie aus.

