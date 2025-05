Merck Aktie News: Merck verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Mit einem Kurs von 114,90 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 114,90 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 115,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 114,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.248 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 54,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (110,45 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 168,86 EUR je Merck-Aktie an.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,82 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

