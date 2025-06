Merck Aktie News: Merck am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 110,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 110,10 EUR nach oben. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 110,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.559 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 19.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,82 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 165,86 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,70 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren