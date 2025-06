Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 109,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 109,40 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 108,10 EUR ein. Bei 108,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.422 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,10 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,19 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 165,86 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

