Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 111,00 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 111,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 110,95 EUR. Bei 111,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.405 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 59,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,50 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,86 EUR an.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

