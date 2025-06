Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Aufschlag

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 109,35 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,75 EUR an. Bei 109,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 3.709 Stück.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 19.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 108,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 1,14 Prozent Luft nach unten.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 165,86 EUR.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

