Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 169,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 168,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.445 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Mit einem Zuwachs von 26,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 12.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.198,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,24 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

