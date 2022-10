Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 160,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,80 EUR aus. Bei 160,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 258.237 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (153,10 EUR). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 4,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,50 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 04.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5.568,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.870,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Merck.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie fällt: Ermittlungen gegen Frankreich-Tochter von Merck

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Merck-Aktie fällt zurück: Merck will ab 2023 möglicherweise wieder zukaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA