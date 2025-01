Merck Aktie News: Merck verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 144,40 EUR.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 144,40 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 145,65 EUR aus. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 143,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,95 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 54.131 Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,75 Prozent.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 14.11.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,27 Mrd. EUR gegenüber 5,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

