Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 147,05 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 147,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 147,45 EUR. Bei 147,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.413 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,67 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5,17 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Barclays Capital: Overweight für Merck-Aktie

Merck-Aktie trotzdem schwächer: Merck-Chefin stellt 2024 schrittweise Rückkehr zu organischem Wachstum in Aussicht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags