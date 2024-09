Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 155,05 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 155,05 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,75 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.353 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 15,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 189,14 EUR an.

Merck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,90 EUR je Aktie belaufen.

