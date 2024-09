Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 155,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 155,85 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 156,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.950 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,31 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,14 EUR je Merck-Aktie an.

Merck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,90 EUR je Aktie aus.

