Merck Aktie News: Merck am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 171,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 171,45 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 171,65 EUR zu. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 171,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 10.295 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 2,80 Prozent zulegen. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 27,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,67 EUR an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,88 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen