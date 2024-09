Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 157,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 157,00 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.362 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 11,30 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,31 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 14.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

