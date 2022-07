Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag höher

Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 181,95 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,35 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 78.849 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 21,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,84 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,58 EUR.

Am 12.05.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,18 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 4.631,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Merck am 04.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,01 EUR je Merck-Aktie.

