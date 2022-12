Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Vormittag ins Plus

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 180,75 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 180,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 180,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.342 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,50 EUR) erklomm das Papier am 30.12.2021. 21,92 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,78 EUR je Merck-Aktie an.

Am 10.11.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Merck am 02.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

