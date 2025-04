Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 123,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 123,55 EUR. Bei 123,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 34.711 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,43 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie freundlich: SpringWorks wird für Milliardensumme übernommen

Merck-Analyse: Buy-Bewertung für Merck-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet