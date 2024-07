Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gesucht

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 165,55 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 165,55 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 220.800 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,88 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,27 Prozent zurück. Hier wurden 5,12 Mrd. EUR gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

DAX aktuell: DAX auf grünem Terrain