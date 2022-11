Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 173,35 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 172,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 175,85 EUR. Bisher wurden heute 105.561 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. 25,12 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 153,10 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,23 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.805,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.973,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,30 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie im Minus: Merck will im Bereich Healthcare Produktivität in Forschung und Entwicklung verdoppeln

Merck-Aktie schwächer: US-Kapazitäten für Arzneimittelsicherheits-Prüfung werden erweitert

Merck-Aktie an DAX-Spitze - Bank of America empfiehlt zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA