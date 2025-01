Merck Aktie News: Merck am Mittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,95 EUR. Bei 148,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 13.149 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 15,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 9,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,00 EUR aus.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Aktie aus.

