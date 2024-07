Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 165,45 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 165,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 166,40 EUR. Bei 164,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 44.048 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 6,53 Prozent wieder erreichen. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 18,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 15.05.2024. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX aktuell: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Merck-Aktie profitiert: Merck KGaA hebt Prognose nach "sehr starkem" 2. Quartal an