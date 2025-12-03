DAX23.713 ±0,0%Est505.699 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.397 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street startet tiefer -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Infineon, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz betont nach Bas-Aussagen zu Arbeitgebern Sozialpartnerschaft

03.12.25 15:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont nach umstrittenen Aussagen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) über Arbeitgeber die Bedeutung der Sozialpartnerschaft. Merz sagte nach seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus in Berlin: "Arbeitgeberverbände wie Gewerkschaften tragen ganz wesentlich dazu bei, dass wir einen guten Ausgleich in den Unternehmen auch überbetrieblich haben. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Bundesarbeitsministerin das genauso sieht."

Wer­bung

Merz sagte weiter: "Ich gehe davon aus, dass alle Mitglieder der Bundesregierung ausnahmslos den Wert der Sozialpartnerschaft der Tarifvertragsparteien in der Bundesrepublik Deutschland schätzen." Er habe dazu gestern in der Bundestagsfraktion seine Einschätzung abgegeben.

SPD-Chefin Bas hatte auf dem Juso-Kongress von einem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle. Bei dem Auftritt von Bas auf dem Arbeitgebertag hatte es wegen Aussagen von ihr unter anderem zur Sozialpartnerschaft Protestrufe gegeben.

Die Aussagen von Bas hatten zu Unmut bei Wirtschaftsverbänden sowie in der Union geführt. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte, ein "Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber" sei in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte Bas nahe gelegt, in einem Gespräch mit den Arbeitgebern Irritationen auszuräumen./hoe/DP/mis