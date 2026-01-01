DAX25.279 +0,1%Est505.980 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.558 -0,7%Euro1,1685 +0,4%Öl63,18 +0,3%Gold4.587 +1,7%
Merz hofft auf baldiges Freihandelsabkommen mit Indien

12.01.26 10:15 Uhr

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hofft darauf, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien bei einem Gipfeltreffen am 27. Januar unterzeichnet werden kann. Dieses Abkommen sei dringend nötig, um das volle Potenzial der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Indien ausschöpfen zu können, sagte er nach einem Gespräch mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in Ahmedabad. "Diese Chance dürfen wir und wollen wir nicht ungenutzt lassen."

Wer­bung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa wollen Ende Januar in die indische Hauptstadt Neu-Delhi reisen und dort möglichst das Abkommen unterzeichnen. Im Umfeld des Kanzlers wurden die Erfolgschancen als gut beschrieben.

Mercosur-Einigung "ermutigendes Zeichen"

Merz bezeichnete es als "ermutigendes Zeichen", dass erst in der vergangenen Woche eine Einigung über das Abkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten gelungen sei, nachdem mehr als ein Vierteljahrhundert darüber verhandelt wurde. Die Verhandlungen über das EU-Indien-Abkommen haben vor 18 Jahren begonnen./mfi/DP/stk