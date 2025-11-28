DAX23.800 +0,1%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach
Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Merz: Orban fliegt 'ohne eine Abstimmung' nach Moskau

28.11.25 13:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf scharfe Distanz zur Reise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nach Moskau gegangen. Merz erinnerte dabei auch an verschärfte russische Luftangriffe nach dem Besuch Orbans im Juli vergangenen Jahres, "unmittelbar nachdem er die europäische Ratspräsidentschaft angetreten hat".

Wer­bung

"Dieser Besuch damals war nicht nur erfolglos. Wenige Tage nach diesem Besuch hat es mit die heftigsten Angriffe der russischen Armee auch gegen zivile Infrastruktur und zivile Ziele in der Ukraine gegeben", sagte Merz, der in Berlin den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob traf. "Ich hoffe, dass diese Reaktion Russlands diesmal ausbleibt. Aber er fährt ohne europäisches Mandat und er fährt ohne eine Abstimmung mit uns."

Slowene: Orban spielt "nicht mehr für das europäische Team"

Golob sagte, er werde nicht diplomatisch sein. "Ich befürchte, Viktor Orban spielt schon länger nicht mehr für das europäische Team", sagte er laut offizieller Übersetzung. Auch dieser Besuch gehöre in diesen Kontext. Golob sagte: "Wir erwarten uns keinen Nutzen, keine Vorteile von diesem Besuch." Orban handele vor allem im eigenen Interesse.

Orban spricht heute in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml über Energielieferungen und den Krieg gegen die Ukraine, wie der Rechtspopulist vor dem Abflug aus Budapest nach Moskau selbst sagte. Putin und Orban haben auch während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder direkte Gespräche geführt, was in der EU stets Kritik auslöste./cn/DP/mis