Rücktritt

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.

Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Wer­bung Wer­bung

Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise bei 69,50 Euro und damit 0,29 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES