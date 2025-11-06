DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Merz reist zu Klimagipfel nach Brasilien

06.11.25 18:08 Uhr

BERLIN/BELÉM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Freitag in Brasilien an einem Gipfel vor der Weltklimakonferenz COP30 teilnehmen. Merz brach am frühen Donnerstagabend zu einem Kurzbesuch in Belém am Rande des Amazonas auf. Für einen Aufenthalt von 21 Stunden wird er insgesamt etwa genauso lange mit seinem Regierungsflieger unterwegs sein.

Merz will mit der Reise zeigen, dass Klimaschutz "ein zentrales Anliegen der Bundesregierung ist" - bei Gewährleistung wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und Technologieoffenheit, wie es vor dem Abflug aus Regierungskreisen hieß.

Es ist die erste große UN-Konferenz, an der Merz teilnimmt. Der UN-Vollversammlung im September war er wegen der gleichzeitigen Haushaltsberatungen im Bundestag ferngeblieben. Am Rande des Gipfels wird der Kanzler zahlreiche bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Auch Macron und Starmer dabei

Zu dem Treffen in der Millionenstadt Belém reisen Dutzende Staats- und Regierungschefs an, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer sowie die Spitzen der EU und der Vereinten Nationen.

Aus Sicht der brasilianischen Gastgeber soll das vorgezogene Gipfeltreffen der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz einen Schub geben. Die COP30 mit Zehntausenden Teilnehmern aus rund 200 Staaten beginnt offiziell erst am Montag./mfi/DP/nas