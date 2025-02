METRO (St) Aktie News: METRO (St) springt am Donnerstagnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von METRO (St) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die METRO (St)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 37,3 Prozent auf 5,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von METRO (St) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 37,3 Prozent auf 5,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die METRO (St)-Aktie bisher bei 5,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.240.534 METRO (St)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 6,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die METRO (St)-Aktie mit einem Kursplus von 21,18 Prozent wieder erreichen. Am 03.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

METRO (St)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,035 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,61 EUR.

METRO (St) gewährte am 10.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das METRO (St) ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,04 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

METRO (St) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Am 11.02.2026 wird METRO (St) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,229 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

