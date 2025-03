Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsfest geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.19 Uhr) +++++

E-Mini-Future S&P-500 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 -0,5%

Euro-Stoxx-50 5.454,02 -1,0% +12,5%

Stoxx-50 4.699,69 -0,4% +9,5%

DAX 22.980,20 -1,3% +17,0%

CAC 8.094,20 -0,9% +10,7%

Nikkei-225 37.751,88 -0,2% -5,4%

Hang-Seng-Index 24.219,95 -2,2% +23,5%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,12 66,91 +0,3% 0,21 +0,5%

Brent/ICE 70,98 70,86 +0,2% 0,12 -5,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.034,47 3.050,19 -0,5% -15,72 +16,2%

Silber (Spot) 30,8 31,04 -0,8% -0,24 +11,1%

Platin (Spot) 911,89 918,29 -0,7% -6,40 +4,9%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wie so oft bei Zinsentscheidungen und entsprechenden Kommentaren zum künftigen Zinspfad bewerten Anleger an den US-Börsen nach einer Nacht des Nachdenkens die Lage neu. Hatte die Wall Street am Vorabend noch positiv auf die Kommentare von US-Notenbankpräsident Jerome Powell reagiert, drehen die US-Futures am Donnerstagmorgen US-Ostküstenzeit gen Süden ab. Die Fed hatte das Zinsniveau wie vorausgesagt bestätigt. Powell hatte aber die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump als Unsicherheitsfaktor für den geldpolitischen Ausblick benannt. Ein Teil der Inflationentwicklung gehe "eindeutig auf die Zölle zurück", hatte Powell verlautbaren lassen. Dass die Fed die quantitative Straffung verlangsame, weil sie ihren Bilanzabbau reduziere, sei ein Indiz für eine Eintrübung der Konjunktur, heißt es passend dazu, dass die Fed ihre Prognosen für die Arbeitslosigkeit angehoben und für das Wirtschaftswachstum gesenkt hat. Insofern seien das nicht nur gute Nachrichten, sagt ein Marktakteur. Ein ganzer Schwung an US-Daten könnte im Tagesverlauf Einblicke über die konjunkturelle Lage in den USA gewähren.

Chevron muss ihre Aktivitäten in Venezuela möglicherweise doch nicht einstellen. Die Trump-Regierung prüfe einen Plan, die Lizenz für den US-Konzern zur Förderung von Öl in dem südamerikanischen Land zu verlängern, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Kurs sinkt vorbörslich nur um 0,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 220.000

13:30 Leistungsbilanz 4Q

PROGNOSE: -335,1 Mrd Dollar

zuvor: -310,9 Mrd Dollar

13:30 Philadelphia-Fed-Index März

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 18,1

15:00 Index der Frühindikatoren Februar

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

15:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar

PROGNOSE: -3,2% gg Vm

zuvor: -4,9% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leicht erholt von ihren Tagestiefs zeigen sich die Börsen. Vor allem im DAX ging es zunächst kräftig nach unten, die 23.000er-Marke wurde durchbrochen. Marktteilnehmer sehen dahinter aber nur die Zeichen des bevorstehenden Großen Verfalltages. Am Freitag verfallen dann die Optionen und Futures mit März-Termin, einer der umsatzstärksten Bewegungen an den Börsen. Die US-Notenbank hat die Stimmung aber verbessert. Die Chance auf zwei weitere Zinssenkungen in den USA 2025 bleibt erhalten. Entsprechend ziehen europaweit die Immobilienwerte etwas an. Die Schweizerische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Die schwedische Riksbank und die Bank of England haben das Zinsniveau unverändert gelassen, was ebenfalls der Erwartung entsprach. RWE fallen um 4 Prozent. Geschäftszahlen im Rahmen der Prognosen und große Spannen im Ausblick seien offenbar zu wenig für den jüngsten Kursanstieg. SGL Carbon brechen um 15,5 Prozent ein. Die Geschäftszahlen werden als "überraschend gut" bezeichnet, nicht aber der Ausblick. Lanxess geraten nach den Zahlenausweis unter Druck. Der Kurs reduziert sich um 7,3 Prozent. Auch hier ist der Ausblick schuld. RTL büßen 6,5 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen ein. Auch bei Rüstungsaktien gehen die heftigen Gewinnmitnahmen europaweit weiter. Sodexo knicken um 17 Prozent ein. Das Unternehmen verweist auf ein schwaches Nordamerika-Geschäft. Mit diesem seien die Ziele nicht erreichbar, heißt es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 17:27 % YTD

EUR/USD 1,0850 -0,5% 1,0909 1,0885 +5,4%

EUR/JPY 161,0850 -0,6% 162,0985 163,1680 -0,5%

EUR/CHF 0,9570 +0,1% 0,9563 0,9573 +2,3%

EUR/GBP 0,8372 -0,2% 0,8387 0,8389 +1,4%

USD/JPY 148,4650 -0,1% 148,5955 149,8750 -5,6%

GBP/USD 1,2960 -0,4% 1,3006 1,2975 +3,9%

USD/CNY 7,1817 +0,2% 7,1670 7,1720 -0,6%

USD/CNH 7,2475 +0,3% 7,2292 7,2352 -1,4%

AUS/USD 0,6287 -1,1% 0,6358 0,6334 +2,8%

Bitcoin USD 85.431,45 -0,9% 86.169,75 84.712,45 -7,6%

Der Franken fällt, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt hat. Die Märkte hatten mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent mit einem solchen Schritt gerechnet. Die SNB verwies auf den geringen Inflationsdruck und "erhöhte Abwärtsrisiken" für die Inflation.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben uneinheitlich tendiert. In Hongkong nahmen die Anleger nach den jüngsten Aufschlägen Gewinne mit. Für leichte Enttäuschung könnte die chinesische Notenbank gesorgt haben. Sie ließ ihren Referenzzins unverändert. Die Märkte rechneten immer noch mit neuen Impulsen, weil Peking zugesagt habe, den Mindestreservesatz der Banken und die Zinssätze zu einem geeigneten Zeitpunkt zu senken, hieß es. In Seoul ging es für den Kospi leicht nach oben. Sydney schloss sich der positiven Vorgabe der Wall Street an. Der Stimmung geholfen haben dürfte, dass das Nachbarland Neuseeland ein besser als erwartet ausgefallenes BIP gemeldet hatte. Dazu kam Zinssenkungsfantasie, nachdem neue Arbeitsmarktdaten in Australien etwas schwächer als gedacht ausgefallen waren. In Hongkong belastete auch das Minus von 3,6 Prozent beim Schwergewicht Tencent. Alibaba gaben um 3,9 Prozent nach, Baidu um 5,1 Prozent. Der Subindex der Technikaktien verlor 3,3 Prozent. Bei Tencent nutzen Anleger womöglich auch gute Nachrichten für Gewinnmitnahmen. Das Internetunternehmen verdoppelte seinen Gewinn. Geely zogen um 1,2 Prozent an. Der Autobauer verdreifachte fast den Nettogewinn. In Sydney gewannen Brickworks 1,2 Prozent. Der Baustoffanbieter erhöht seine Dividende. Cleanaway stimmte der Übernahme eines lokalen Dekontaminierungsspezialisten zu, der Kurs reagierte darauf mit einem Plus von 2,0 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Nach der jüngsten Einengung ziehen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen stark an. Ein Marktteilnehmer verweist auf die USA: Die US-Notenbank hat auf ihrer Sitzung die Projektionen für das Wachstum im Jahr 2025 gesenkt und die Inflationserwartungen erhöht. "Das ist keine gute Entwicklung im Umfeld für die Kreditmärkte", so der Marktteilnehmer.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTZ

blickt nach dem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang vergangenes Jahr relativ optimistisch auf 2025. Die Kölner wollen den Umsatz laut Mitteilung auf 2,1 Milliarden bis 2,3 Milliarden Euro steigern.

HELLOFRESH

will im Rahmen des Effizienzprogramms CFO Christian Gärtner zufolge auch die Personalkostenbasis ab 2026 um netto mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr senken. Davon seien bereits knapp 20 Millionen Euro an Einsparungen 2024 erreicht werden, die restlichen mehr als 80 Millionen Euro will der MDAX-Konzern 2025 und 2026 erreichen.

HAPAG-LLOYD

rechnet mit einem rückläufigen Ergebnis für 2025. "Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld bleibt fragil", sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen bei Vorlage der kompletten Bilanz 2024.

KRONES

will für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. Die Aktionäre sollen mit 2,60 Euro je Aktie in den Genuss einer um 18 Prozent höheren Dividende kommen.

SAF-HOLLAND

blickt trotz des konjunkturellen Gegenwinds verhalten zuversichtlich ins laufende Jahr. Das SDAX-Unternehmen rechnet in den Kernmärkten EMEA und Nordamerika für das erste Halbjahr 2025 mit weiterhin schwachen Trailer- und Truckmärkten und einer einsetzenden Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

SGL CARBON

hat im vergangenen Jahr unter einer zunehmend schwächeren Nachfrage gelitten. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Für 2025 geht SGL von einem Umsatz- und operativen Gewinnrückgang aus.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

March 20, 2025 08:24 ET (12:24 GMT)