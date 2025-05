Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:11 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 5.863,30 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.193,60 -0,6%

Euro-Stoxx-50 5.382,06 -0,4% +10,4%

Stoxx-50 4.494,30 -0,0% +4,3%

DAX 23.513,04 -0,1% +18,2%

FTSE 8.585,01 0% +3,4%

CAC 7.819,83 -0,2% +6,2%

Nikkei-225 37.755,51 -1,0% -4,4%

Hang-Seng-Index 23.453,16 -0,9% +17,7%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,00 62,89 -3,0% -1,89 -12,4%

Brent/ICE 63,97 65,85 -2,9% -1,88 -12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3177,34 3178,75 -0,0% -1,42 +21,1%

Silber 28,67 28,83 -0,6% -0,16 +3,4%

Platin 882,32 877,67 +0,5% 4,65 +0,2%

Kupfer 4,60 4,61 -0,3% -0,01 +13,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Für die Ölpreise geht es abwärts. Die Notierungen von Brent und WTI verlieren bis zu 3,0 Prozent. US-Präsident Trump deutete an, dass die USA kurz vor einem Abkommen stünden, bei dem der Iran auf Atomwaffen verzichtet. Theoretisch könnten die USA im Rahmen eines Abkommens mit Teheran die strengen Sanktionen gegen den iranischen Rohölexport lockern oder aufheben. Die Trump-Administration hatte diese Sanktionen erst vor zwei Tagen verschärft. Damit könnten größere Mengen iranischen Öls an den Markt kommen und die Preise drücken.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Die Tendenz des Tages dürften jedoch die anstehenden Konjunkturdaten vorgeben. Dabei steht vor allem der Einzehandelssektor im Blick mit den Umsätzen für April sowie den Quartalsergebnissen von Walmart und Alibaba. Walmart ist zu einer Art Gradmesser für die Stimmung der Käufer geworden. Im Februar hatte das Unternehmen eine gedämpfte Prognose für das Jahr gegeben, obwohl CFO John David Rainey sagte, dass die US-Verbraucher "widerstandsfähig" blieben. Daneben wird auch auf eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Nachmittag geschaut. Der Fed-Chairman äußert sich erstmals, seit die USA und China eine Deeskalation im Zollstreit vereinbart haben. Russland und die Ukraine sollen am Donnerstag zudem in Istanbul ihre Friedensgespräche beginnen, doch der Kreml hat mitgeteilt, das Präsident Wladimir Putin nicht teilnehmen werde. Sollten die beiden Länder sich in den Verhandlungen nicht auf einen Waffenstillstand einigen, könnte dies die Hoffnungen der Investoren auf eine sogenannte Friedensdividende zunichte machen. Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie vorbörslich um 3,1 Prozent aufwärts. Der Netzwerkausrüster hat im dritten Geschäftsquartal deutlich mehr umgesetzt und verdient. Die im Februar angehobene Prognose erhöhte das Unternehmen nach dem überraschend guten Quartal erneut. In dem neuen Ausblick sei der Einfluss der aktuell geltenden Zölle bereits berücksichtigt, teilte Cisco mit. Die Aktie von Unitedhealth steht dagegen erneut unter Druck und verliert 6,5 Prozent. Nachdem CEO-Rücktritt und der einkassierten Prognose für 2025 ermittelt nun das US-Justizministerium gegen den Krankenversicherer wegen möglichem strafrechtlichen Betrugs des staatlichen Krankenversicherungsprogramms Medicare, wie informierte Personen sagen. Worum genau es bei den strafrechtlichen Vorwürfen gehe, sei unklar, hieß es.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

1&1 0,05 EUR

Bilfinger 2,40 EUR

BMW Stämme 4,30 EUR

BMW Vorzüge 4,32 EUR

Deutsche Börse 4,00 EUR

Fair Value REIT 0,27 EUR

K+S 0,15 EUR

Lechwerke 2,80 EUR

Multitude 0,20 EUR

Traton 1,70 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index Mai

PROGNOSE: -9,0

zuvor: -8,1

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 226.000

zuvor: 228.000

14:30 Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: -10,5

zuvor: -26,4

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,8%

zuvor: 77,8%

16:00 Lagerbestände März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag knapp im Minus. Die Börsen haben vor allem mit einer Flut von Quartalsdaten zu kämpfen, es ist der letzte große Tag der Berichtssaison. Am Nachmittag spricht US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Markt schaut mit Argusaugen auf den Termin, denn es ist der erste Auftritt Powells nach der Senkung der US-Zölle. Mit Blick auf die Gespräche zum Ukraine-Krieg kehrt Ernüchterung ein. Nach aktuellem Stand werden weder der russische Staatschef Putin noch US-Präsident Trump teilnehmen. Entsprechend profitieren Rüstungswerte wie Rheinmetall mit 4,3 Prozent Plus. Der mangelnde Schwung bei Siemens Digital Industries könnte nach Einschätzung der Analysten der Deutschen Bank negativ bewertet werden. Der Technologiekonzern hat im zweiten Quartal durchwachsene Ergebnisse geliefert, wobei die Auftragseingänge im Bereich Automatisierung bei Digital Industries im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen seien. Die Aktie handelt 2 Prozent im Minus. Deutsche Telekom notieren kaum verändert. Die DZ Bank bescheinigt der Deutschen Telekom ein solides Auftaktquartal 2025 mit einer leichten Anhebung des Ausblicks. Die Ergebnisse der Allianz (-2,4%) sind nach Einschätzung von Morgan Stanley relativ schwach ausgefallen. RWE (-0,3%) hat im Unterschied zu Eon mit Gegenwind zu kämpfen. Der Gewinn ging zurück, lag allerdings nahe an den Prognosen. Bei Merck KGaA geht es 5,5 Prozent abwärts nach einem leicht gesenkten Ausblick. Thyssenkrupp fallen um 11,7 Prozent. Aus der Berichterstattung ergebe sich für die Markterwartungen zunächst ein eher negatives Revisionspotenzial für das bereinigte EBIT, urteilt die DZ Bank. Bei ihrer Ausgliederung Nucera steht sogar ein Minus von 4,6 Prozent. Die Aktien des Finanzdienstleisters MLP verlieren nach starken Geschäftszahlen zum ersten Quartal 3,2 Prozent. Hier wurde die Prognose nicht wie erhofft erhöht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 10:29 % YTD

EUR/USD 1,1194 +0,1% 1,1177 1,1196 +8,0%

EUR/JPY 163,37 -0,3% 163,89 163,37 +0,6%

EUR/CHF 0,9384 -0,3% 0,9411 0,9381 +0,7%

EUR/GBP 0,8425 -0,0% 0,8427 0,8435 +1,9%

USD/JPY 145,95 -0,5% 146,64 145,92 -6,8%

GBP/USD 1,3287 +0,2% 1,3261 1,3274 +5,9%

USD/CNY 7,2010 -0,1% 7,2057 7,2016 -0,0%

USD/CNH 7,2086 -0,0% 7,2098 7,2118 -1,6%

AUS/USD 0,6407 -0,3% 0,6430 0,6419 +3,9%

Bitcoin/USD 102.073,20 -1,5% 103.668,60 102.064,55 +11,1%

Der US-Dollar neigt erneut zur Schwäche, der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent nach. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank verweist auf Berichte, wonach sich Beamte des südkoreanischen Finanzministeriums und des US-Finanzministeriums am Rande einer Tagung über Wechselkurse unterhalten hätten. Die Relevanz der Schlagzeile bestehe in einem "Mar-a-Lago-Akkord" - also das Szenario internationaler Politikkoordination mit dem Ziel der Dollar-Schwächung. Der Wunsch einer Abwertung des Dollar scheine ein relativ stabiles Motiv von US-Präsident Donald Trump zu sein, so der Analyst.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

