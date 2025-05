Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: Wegen Christi Himmelfahrt findet in Helsinki, Stockholm, Kopenhagen, Oslo und Zürich kein Handel statt.

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 5.971,25 +1,2% -4,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.741,00 +1,7% -1,2%

Euro-Stoxx-50 5.407,97 +0,6% +9,9%

Stoxx-50 4.541,24 +0,2% +5,1%

DAX 24.106,84 +0,3% +20,7%

CAC 7.838,30 +0,6% +5,5%

Nikkei-225 38.432,98 +1,9% -5,4%

Hang-Seng-Index 23.573,38 +1,4% +15,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,39 61,85 +0,9% 0,54 -14,4%

Brent/ICE 65,46 64,98 +0,7% 0,48 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3296,80 3284,86 +0,4% 11,93 +25,2%

Silber 29,56 29,24 +1,1% 0,32 +4,7%

Platin 960,74 955,67 +0,5% 5,07 +9,2%

Kupfer 4,71 4,67 +0,7% 0,03 +15,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die jüngste Wendung im Zollstreit gibt den Ölpreisen Auftrieb. Gold ist hingegen nicht gefragt. Mit der wieder erwachten Risikofreude der Anleger erlahmt das Interesse an "sicheren Häfen".

Die US-Börsen dürften mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel starten, nachdem das US-Gericht für Internationalen Handel die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle für nichtig erklärt hat. Technologiewerte erhalten zusätzlichen Rückenwind von Nvidia. Die KI-Wette hatte am Mittwoch nach Börsenschluss überraschend starke Zahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben.

Im Streit um die Strafzölle urteilte das Gericht, Präsident Trump habe seine Befugnisse überschritten. Geklagt hatten einige kleine US-Unternehmen. Laut dem Gericht in New York räumt die Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Allerdings hat die US-Regierung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt.

Die Aktien von Nvidia steigen nach den starken Zahlen des Unternehmens vorbörslich um 6,6 Prozent. In ihrem Windschatten gewinnen AMD 3,3 Prozent und Intel 1,7 Prozent. Gefragt sind auch Aktien der KI-Infrastruktur wie dem Anbieter von Lösungen für Rechenzentren Super Micro Computer (+4,3%) oder Vertiv (5,5%), einem Spezialisten für Klimatisierungssystemen für Computerräume. Auch Salesforce.com hat bessere Zahlen als erwartet vorgelegt und die Ertragsziele angehoben. Die Aktie bleibt mit einem Anstieg von 0,5 Prozent aber hinter dem Markt zurück. HP brechen um fast 9 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen gesenkt hat. Erleichterung über das Zollurteil verhilft der Apple-Aktie zu einem Plus von rund 3 Prozent. Präsident Trump will das Unternehmen dazu bringen, iPhones in den USA herzustellen, und hatte Apple Strafzölle auf iPhones angedroht, die außerhalb der USA produziert wurden.

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

DocCheck 0,75 EUR

Evonik 1,17 EUR

IVU Traffic 0,28 EUR

Klöckner & Co 0,20 EUR

LEG Immobilien 2,70 EUR

Leifheit 1,15 + Sonderdividende 0,05 EUR

Prosieben 0,05 EUR

Secunet 2,73 EUR

Vonovia 1,22 EUR

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,4% gg Vq

1. Veröff.: -0,3% gg Vq

4. Quartal: +2,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

1. Veröff.: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +2,3% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 227.000

18:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

An den europäischen Aktienmärkten macht sich zur Mittagszeit etwas Ernüchterung breit. Zwar liegen die Indizes im Plus, von ihren frühen Tageshochs haben sie sich aber deutlicher entfernt. Stützend wirkt insbesondere ein US-Gerichtsurteil gegen die meisten der von US-Präsident Trump verfügten Zölle, daneben kommen die Quartalszahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia gut an. Das auf den ersten Blick sehr positive Urteil berge aber auch neue Unsicherheiten, heißt es im Handel zu den abbröckelnden Kursgewinnen. Vor allem Aktien exportabhängiger und konjunkturzyklischer Unternehmen werden von dem Urteil nach oben getrieben. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien gewinnt 0,9 Prozent. Um 0,8 Prozent geht es für den Index der Technologieaktien voran. Ein großer Kursgewinner im DAX sind nach den Nvidia-Zahlen Infineon mit einem Plus von 2,6 Prozent. Außerdem gewinnen im Chipsektor ASML 2,3 Prozent, in der zweiten deutschen Reihe Aixtron 2,7 und Suss Microtec 4,4 Prozent. Am Ende bei den Branchen liegen Versorger (-1,0%) und Immobilien (-0,5%). Beide Sektoren gelten als weniger zyklisch und zinsreagibel, leiden also unter den steigenden Marktzinsen. Adidas sind mit plus 2,7 Prozent Spitzenreiter im DAX. Der Sportartikelhersteller lässt viele seiner Produkte in Vietnam herstellen, das sehr stark von den US-Zöllen betroffen ist. im MDAX gewinnen Puma aus ähnlichen Überlegungen 1,9 Prozent. Das DAX-Schwergewicht SAP verteuert sich um 0,3 Prozent. Gut ausgefallene Quartalszahlen des Wettbewerbers Salesforce und leicht erhöhte Prognosen stützen nur bedingt. Am DAX-Ende rangieren Vonovia mit einem Abschlag von 3,9 Prozent. Der ist aber dem Dividendenabschlag geschuldet.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:43 % YTD

EUR/USD 1,1285 -0,1% 1,1295 1,1295 +9,1%

EUR/JPY 163,60 +0,0% 163,56 163,77 +0,4%

EUR/CHF 0,9343 +0,0% 0,9341 0,9347 -0,1%

EUR/GBP 0,8376 -0,1% 0,8386 0,8385 +1,4%

USD/JPY 144,97 +0,1% 144,81 145,00 -8,0%

GBP/USD 1,3473 +0,0% 1,3470 1,3470 +7,6%

USD/CNY 7,1770 -0,1% 7,1823 7,1848 -0,4%

USD/CNH 7,1886 -0,0% 7,1916 7,1921 -1,9%

AUS/USD 0,6443 +0,3% 0,6424 0,6422 +3,8%

Bitcoin/USD 108.669,40 +1,0% 107.543,15 107.255,95 +15,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der US-Dollar legt auf breiter Front zu, nachdem ein US-Bundesgericht die globalen Zölle von Präsident Trump blockiert hat. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Aufwärts ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien gegangen. Gute Zahlen und ein ermutigender Ausblick des KI-Flagschiffs Nvidia befeuerten die Kauflaune ebenso wie die jüngste Wendung im Zollstreit: In den USA hat das Gericht für Internationalen Handel die von der US-Regierung verhängten Zölle für nichtig erklärt. Angeführt wurden die Märkte der Region von Tokio und Seoul. Der japanische Aktienmarkt profitierte zusätzlich von der Aufwertung des Dollar zum Yen, die südkoreanische Börse erhielt Rückenwind von der Zinssenkung der heimischen Notenbank. Im Sog von Nvidia zogen Advantest um 5,4, Renesas um 5,1 und Tokyo Electron um 4,3 Prozent an. In Seoul ging es für Samsung Electronics um 0,4 und für SK Hynix um 2,1 Prozent nach oben. Die Titel der beiden südkoreanischen Chiphersteller waren am Mittwoch schon stark gesucht. In Hongkong verbesserten sich SMIC um 2,7 Prozent. Kräftige Gewinne verzeichneten mit der Aussicht auf ein günstigeres Zollumfeld auch Autoaktien. Toyota stiegen um 3,9, Nissan um rund 6 oder Honda um 4,6 Prozent. In Seoul legten Hyundai um 4,1 Prozent zu.

Klar auf Entspannungskurs gehen am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Als zweite gute Nachricht binnen einer Woche zu den US-Zöllen wird das US-Gerichtsurteil gegen deren Berechtigung aufgenommen. Zwar seien viele Fragen offen, vor allem über das weitere Prozedere bei der Zollerhebung und ihrer gesetzlichen Grundlage, jedoch dokumentiere das Urteil eindrucksvoll, dass Trump den Bogen überspannt habe. "Entsprechend sieht man die Tarife als nach oben gedeckelt an, das Risiko wird also begrenzt", sagt ein Händler. Entsprechend sinke auch das größte Risiko für den Kreditmarkt - das einer Stagflation.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Ratingagentur S&P hat den Rating-Ausblick der Deutschen Telekom auf positiv geändert. Dieser Schritt spiegele die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der Bonitätsbewertung des DAX-Konzerns um eine Stufe innerhalb der nächsten zwei Jahre wider, sofern die Verschuldungskennziffern bestimmte Voraussetzungen erfüllten.

BP

