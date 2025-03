zeigt sich nach Forderungen von Elliott Investment Management zu einer Ausweitung seiner Aktienrückkäufe grundsätzlich gesprächsbereit, vertröstet den aktivistischen Investor aber auf das nächste Jahr. "Weitere Aktienrückkäufe sind Teil unserer zukünftigen Überlegungen zur Kapitalallokation", heißt es in einer Stellungname des Energieversorgers aus Essen. Für 2025 seien alle Investitionen vollständig verplant, ab 2026 gebe es aber mehr Flexibilität.

DEUTSCHE BAHN

könnte einem Medienbericht zufolge auch 2025 wieder einen Milliardenverlust einfahren. Das berichtet der Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility mit Verweis auf "vertrauliche Planzahlen des Staatskonzerns", in die die Zeitung nach eigenen Angaben Einblick hatte.

INDUS HOLDING

will mit Hilfe internationaler Expansion sowie Zukäufen und Technologie sowohl Umsatz als auch Ergebnis in den nächsten fünf Jahren deutlich erhöhen. 2030 peilt die Beteiligungsgesellschaft einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITA von mehr als 330 Millionen Euro an, wie sie bei Vorlage der kompletten Bilanz für 2024 mitteilte. Verglichen mit den Zahlen für das Vorjahr wären das zusätzliche Einnahmen von rund 1,3 Milliarden Euro.

PATRIZIA

ist im vergangenen Jahr dank Kostensenkungsmaßnahmen unter dem Strich in die Gewinnzone zurückgekehrt und will für das abgelaufene Jahr die Dividende um 1 Cent erhöhen. Für das laufende Jahr setzt sich das SDAX-Unternehmen eine Zielspanne für den operativen Gewinn, die auch einen kleinen Rückgang nicht ausschließt. Die Assets under Management sollen wieder steigen, Patrizia hofft, von den Investitionen in Immobilien und Infrastruktur zu profitieren.

LVMH

hat die Gründer des High-End-Labels Proenza Schouler als neue Kreativdirektoren für seine Marke Loewe verpflichtet. Jack McCollough und Lazaro Hernandez werden die kreative Verantwortung für alle Loewe-Kollektionen in den Bereichen Damenmode, Herrenmode, Lederwaren und Accessoires übernehmen, teilte die Marke mit. Sie wurden mit Wirkung zum 7. April ernannt.

Novo Nordisk

nimmt bis zu 2 Milliarden US-Dollar in die Hand, um sich die Rechte an einem noch in der klinischen Entwicklung befindlichen Medikament zur Gewichtsreduktion und gegen Fettleibigkeit (Adipositas) zu sichern. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnete das auf diesem Gebiet führende dänische Pharmaunternehmen mit The United Bio-Technology (Hengqin) Co. aus China.

