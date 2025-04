ist zum dritten Mal mit dem Versuch gescheitert, Talkum-Massenhaftungsklagen in den USA im Zuge eines Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 beizulegen. Ein Richter am US-Konkursgericht in Houston hat den dritten Versuch des Pharma- und Medizintechnikkonzerns abgewiesen, auf diesem Wege einen der größten Fälle von Massenhaftungsklagen beizulegen.

META

Mark Zuckerberg hat sich schnell auf die Seite von Präsident Donald Trump geschlagen. Jetzt fordert er dafür einen Gefallen ein. In den vergangenen Wochen nun haben Meta-Führungskräfte nach Angaben von Insidern Vertreter des US-Handelsministeriums gedrängt, sich gegen die EU-Kommission zu stellen, die auf Verstöße von Meta gegen EU-Regeln wahrscheinlich mit einer Geldstrafe und einer Unterlassungsanordnung reagieren wird.

UNILEVER

hat die britische Premium-Kosmetikmarke Wild übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Übernahme sei ein weiterer Schritt bei der Optimierung des Portfolios in Richtung Premium- und wachstumsstarke Bereiche im Rahmen des Turnaround-Plans.

XIAOMI

Nach dem tödlichen Unfall eines Xiaomi-Elektroautos in China ist die Aktie des Entwicklers deutlich unter Druck geraten. Xiaomi hatte am Morgen mitgeteilt, dass ein Fahrzeug des neuen Modells SU7 in einen Unfall auf einer Schnellstraße in der chinesischen Provinz Anhui verwickelt war. Chinesischen Medienberichten zufolge starben bei dem Unfall drei Menschen.

ZURICH INSURANCE

hat eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Icen Risk erworben. Der Schweizer Versicherer werde die Expansion des britischen Unternehmens unterstützen. Ein Zielmarkt ist Deutschland.

