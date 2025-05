will im Rahmen seiner vor anderthalb Wochen angekündigten Börsenpläne ab Dienstag neue und bestehende Aktien zum Stückpreis von 25 bis 29 Euro zur Zeichnung anbieten. Bis voraussichtlich zum 12. Mai soll die Frist dafür laufen, die Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Mai, also am Mittwoch nächster Woche geplant.

STABILUS

hat im zweiten Geschäftsquartal operativ und unter dem Strich weniger verdient und auch nur nominal beim Umsatz zugelegt. Organisch war der Umsatz rückläufig. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller im Bereich Bewegungstechnologie von Bauteilen über Gasfedern, hydraulische Dämpfer und elektromechanische Antriebe.

BBVA

Zur geplanten Übernahme der Banco Sabadell durch die Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bittet die spanische Regierung um Stellungnahmen von Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen.

ERSTE GROUP

wagt den Markteintritt in Polen und erwirbt für 7 Milliarden Euro von der spanischen Santander Group die Mehrheit an zwei polnischen Santander-Töchtern, darunter die drittgrößte Bank Polens. Im Gegenzug erhält Banco Santander 100 Prozent an der polnischen Consumer Bank.

FLUGGESELLSCHAFTEN

Mehrere europäische Airlines haben Flüge zum israelischen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv gestrichen, nachdem dieser am Sonntag Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz geworden war. Die Fluggesellschaft Lufthansa hat die Flüge nach Angaben vom Montag bis 6. Mai ausgesetzt. Die italienische ITA Airways hat die Flüge ebenfalls bis zum 6. Mai ausgesetzt, "einschließlich der für den 7. Mai geplanten Flüge AZ809 und AZ815".

