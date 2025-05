Reliance Industries, Apollo Global Management und Lone Star Funds haben einem Agenturbericht zufolge Interesse an dem von BP zum Verkauf gestellten Schmierstoffgeschäft Castrol. Wie Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, werden erste indikative Angebote in einigen Wochen erwartet. Das Schmierstoffgeschäft könnte 8 bis 10 Milliarden US-Dollar einbringen.

SHELL

wird den Anteil von Totalenergies an einem Ölfeld vor der nigerianischen Küste kaufen und damit seine Beteiligung an dem Tiefseefeld Bonga erhöhen. Shell zahlt nach eigenen Angaben 510 Millionen US-Dollar für den 12,5-prozentigen Anteil und erhöht seine Beteiligung an dem Feld damit auf 67,5 Prozent von 55 Prozent.

FOXCONN

hat seine Aktionäre angesichts der trüben Aussichten zu beruhigen versucht. Chairman Young Liu sagte auf der Hauptversammlung des taiwanischen Auftragsfertigers, der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich bei über 7 Billionen Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 210 Milliarden Euro) liegen, da die robuste Nachfrage nach KI-Servern das Wachstum weiterhin stütze. Im Jahr 2024 hatte der weltgrößte Auftragsfertiger von Elektronikprodukten 6,86 Billionen Taiwan-Dollar umgesetzt.

LI AUTO

Der Spezialist für Plug-In-Hybride hat im ersten Quartal 2025 zwar mehr verdient als erwartet, aufgrund des harten Konkurrenzkampfs rechnet Li Auto allerdings mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Für das abgelaufene Quartal wies Li Auto einen Anstieg des Nettogewinns um 9,7 Prozent auf 650,3 Millionen Yuan (umgerechnet rund 80 Millionen Euro) aus, und übertraf damit die auf 488,3 Millionen Yuan lautende Konsensschätzung von Visible Alpha.

