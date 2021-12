Sanofi-Aktie fester: Sanofi übernimmt US-Biotech-Unternehmen Amunix Pharmaceuticals

Rund 1 Milliarden US-Dollar legt Sanofi nach eigenen Angaben für die auf Krebsimmuntherapien spezialisierte Amunix Pharmaceuticals Inc auf den Tisch. Dazu kommen bis zu 225 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Meilensteine. Mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens will Sanofi die eigene Immun-Onkologie-Pipeline stärken.In Paris kann die Sanofi-Aktie aktuell um 0,24 Prozent auf 87,11 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com