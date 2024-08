Milliardengewinn

Starbucks profitiert enorm von nicht eingelösten Geschenkkarten und erzielt damit einen Milliardengewinn.

• Starbucks profitiert von nicht eingelösten Geschenkkarten

• Ein amerikanisches Problem?

• Gutscheine dennoch ein beliebtes Geschenk



Starbucks hat Ende Juli seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgestellt. Diese ergaben unter anderem, dass das Unternehmen auf nicht eingelösten Geschenkkarten im Wert von 1,77 Milliarden US-Dollar sitzt - im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dieser Wert sogar um neun Prozent gestiegen. Damit dürfte Starbucks nicht nur finanziell von den nicht eingelösten Geschenkkarten profitieren, sondern auch an anderer Stelle wie Ressourcen und aufgewendeter Produkte einsparen.

Kein neues Phänomen

Der Trend Geschenkkarten nicht einzulösen, scheint keine Neuerscheinung zu sein. Tatsächlich habe dieses Verhalten, von dem Unternehmen durchaus profitieren, psychologische Gründe, erklärt Rebecca Stumpf, Redakteurin bei Credit Summit gegenüber CNN. "Geschenkkarten sind äußerst beliebt und fast jeder freut sich, sie zu bekommen. Aber viele Leute lassen sie in der Schublade liegen, um sie zu einem besonderen Anlass einzulösen. Verwenden Sie sie, bewahren Sie sie nicht auf", erklärt sie. Des Weiteren würden viele Menschen oft schlichtweg vergessen, dass sie im Besitz eines Gutscheins sind. Gerade heutzutage, in einer Welt, in welcher Konsumenten von Informationen und Angeboten überflutet werden, würden die Geschenkkarten schnell in der Masse untergehen, so Stumpf. Im Rahmen eines Berichts von Credit Summit wurden im Dezember 2022 rund 1.200 Verbraucher ab 16 Jahren zu ihrem Konsumverhalten befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sprechen für sich: Fast zwei Drittel der befragten amerikanischen Verbraucher besitzen mindestens eine ungenutzte Geschenkkarte. Dabei handele es sich um bis zu 21 Milliarden US-Dollar an ungenutztem Geld, das darauf wartet, ausgegeben zu werden, so Credit Summit.

Eine Studie von CreditCards.com kam zu ähnlichem Ergebnis: 47 Prozent der im Rahmen der von CreditCards.com durchgeführten Umfrage gab an, in Besitz mindestens eines nicht eingelösten Geschenkgutscheins beziehungsweise eines ungenutzten Guthabens zu sein. Ted Rossman, leitender Branchenanalyst bei CreditCards.com spricht in diesem Zusammenhang von Trägheit der Verbraucher: "Manchmal ist die Geschenkkarte für ein Geschäft, das man nicht besonders mag, oder es ist nicht bequem, dorthin zu gehen", erklärt er in diesem Zusammenhang. In solch einem Fall könnten Verbrauche mithilfe diverser Webseiten die erhaltenen Geschenkkarten verkaufen oder tauschen, meint der Analyst. So würden die Gutscheine zumindest ihren Zweck erfüllen und nicht in einer Schublade vor sich hinvegetieren.

Redaktion finanzen.net